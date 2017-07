Tetovë: Dy muaj nuk funksionojnë aparatet për matjen e cilësisë së ajrit – VIDEO

Që prej dy muajsh, në qytetin e Tetovës, stacionet për matjen e ndotjes së ajrit janë jashtë funksionimit. E njëjta gjë ndodh edhe me pikat matëse të ndotjes në Kumanovë dhe Manastir. Organizatat për mbrojtjen e ambientit kanë ngritur zërin kundër këtij fenomeni, duke hedhur dyshime se mosfunksionimi i stacioneve matëse bëhet me qëllim, sidomos në prag të zërave për hapjen e Jugohromit.

Shqetësimi më i madh është se pikërisht tani kur po hapet tema e rihapjes së Jugohromit duke parë takimet e kryeministrit të ri me pronarët e kompanisë, pastaj edhe Eco Guerilla në takim me kryeministrin rreth kësaj çështjeje pra dyshimi qëndron se mos po përgatitet terreni për rihapjen e gjatë kësaj periudhe që tregohen të dhëna me ndotje më të ulët- tha Narta Kasa nga shoqata “Nëna dhe Fëmija”.

Është shqetësuese që këto matës nuk punojnë dhe nuk e dimë se çfarë ajri thithim. Është ndër shtyllat kryesore të konventës së Arhusit, që e ka nënshkruar Maqedonia dhe qytetarët duhet të informohen me cilësinë e ajrit se çfarë ajri thithin. Kemi bë një shkresë në inspektorat dhe në Ministri të Ekologjisë dhe po presim, realisht nuk e dimë se përse qendrat matëse nuk funksonojnënjë kohë të gjatë- tha Arianit Xhaferi. Eco Guerilla.