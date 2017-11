Tetovë: E plaçkit bastoren sportive me kaçavidhë

Një person i panjohur me kaçavidhë dje ka kryer plaçkitje në një bastore sporti në Tetoë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme dje në bastoren sportive Sportlife në Çarshinë e Epërme personi i panjohur me një mjet të mprehtë me siguri kacavidhë ka kërcënuar dy punëtorët në bastore dhe u ka marrë me dhunë 20.000 denarë

“Autorët me kërcënim me armë e kanë marrë qarkullimin ditor dhe kanë ikur në drejtim të panjohur”, thonë nga MPB.

Ata gjithashtu shtojnë se Sektori për Punë të Brendshme Tetovë ndërmerr masa për gjetjen e autorit dhe për zbardhjen e tërësishme të rastit.Shqipmedia