Dje rreth orës 10.30, në rrugën “Zhelezniçka” në Tetoë në ambientet e podrumit në shtëpinë e M.J (77 vjeçar ) kanë ardhur tre familjarë të tij me të cilët ka ndarë shtëpinë. Ata kanë filluar të rrahin me grushta dhe skelma 77 vjeçarin ndërsa njëri e ka goditur me një mjet të fort në kokë pas së cilës M.J bie pavetëdije dhe dërgohet urgjentisht në spital. Motivet janë me gjasë për çështje pronësie. Policia po punon për zbardhjen e rastit.Shqipmedia