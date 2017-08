Tetovë, ndërpriten punimet në shkollën “Liria” – VIDEO

Shkolla fillore Liria në Tetovë, siç duket, nuk do mund të fillojë vitin e ri shkollor e kompletuar. Punët ndërtimore për renovimin e Shkollës që u filluan nga Ministria e Arsimit që prej dy javësh janë ndërprerë. Udheheqësia e shkollës në fjalë “Liria” thonë se nuk duhet ndërruar vetëm tjegullat e pullazit, por i tërë pullazi. Përndryshe punimet është dashur të përfundojnë më datë 13 të këtij muaji, por si duket deri në shtator projekti nuk do përfundojë.

“Edhe përkundër intervenimeve në pullazin e Shkollës Liria, siç mund të shihni pas meje, aty bëhet vetëm ndërrimi i tjegullave , pra vetëm sipërfaqësisht, ndërkohë që trarët mbesin të vjetrit dhe do vazhdojnë të rrezikojnë fëmijët edhe më tutje, nga shembja e këtij pullazi”.

Nga komuna e Tetovës shprehen se komuna detyrimet e veta ndaj shkollës përmes investimeve i ka kryer që vitin e kaluar, ndërkohë punët që kanë mbetur i takojnë Ministrisë së Arsimit.

Fillimisht janë rinovuar gjitha nyjet sanitare në atë objekt dhe është në përgatitje e sipër nga ana e Komunës së Tetovës përgatitja e dokumentacionit për furnizimin publik, që do shpallet shumë shpejtë. Sa i takon investimeve nga ministria e Arsimit ata para fillimit të vitit shkollor duhet ta përfundojnë me investimin që të mund komuna të fillojë me shpalljen tjetër publike, që është rinovimi i tërësishëm i objektit – tha Armend Fazliu shef i kabinetit të Teuta Arifit.