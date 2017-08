Tetovë, protestë kundër deponisë së egër – VIDEO

Dhjetëra banor të qytetit të Tetovës kanë protestuar sot tek deponia në hyrje të qytetit, duke kërkuar nga komuna dhe Qeveria zgjidhje sa më shpejtë me deponinë. Deponia sipas tyre është shndërruar në një vrasës të ngadalshëm të tetovarëve. Ata madje në duar mbanin parulla të ndryshme si, “M`le të marr frymë, Mbrohu ose helmohu”, e të tjera. Ndërkohë që dënojnë ashpër çdo tentim që kësaj siç shprehen tragjedia të tetovarëve ti jepet kahje politike.

19 gushti i vitit 2017 do të jetë dita kur procesi i vrasjes së ngadalshme të qytetarëve të Tetovës arriti kulmin, dita kur u rrezikuan jetët e fëmijëve tanë, brezave të ardhshëm të këtij vendi. Do ishte e shëmtuar dhe kriminale nëse janë të vërteta dyshimet se kjo deponi u dogj, për tu përdorur si arenë politike dhe për qëllime parazgjedhore, sepse shkaku është vet deponia e cila ka qenë këtu për vite me radhë si pasojë e neglizhencës dhe mos interesimit të autoriteteve për ta larguar atë- deklaroi Arianit Xhaferi Eco Guerilla.