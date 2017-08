Tokio dhe arkitektura: një zhytje në horizontin e tё ardhmes

Tokio ёshtё traditё, por mbi tё gjitha inovacion dhe e ardhme, pёr kёtё arsye metropoli japonez karakterizohet edhe nga njё horizont i jashtёzakonshёm ndёrtesash dhe gratacelash moderne dhe bashkёkohore, shpesh tё karakterizuara nga forma tё vecanta dhe tё cuditshme.

E ndёrkohё qё qeveria e Tokios, nё pikёpamje tё 2020, ka qёllim tё vazhdojё me zhvillimin e gratacelave tё shumta dhe tё reja, thuhen me qindra, prezantojmё bёrthamёn e ndёrtesave tё apelit kulturor dhe turistik tё kryeqytetit japonez. Sugjerimi pёr vizitorёt ёshtё qё tё pёrfshijnё nё planet e tyre tё vizitave disa, jo tё gjitha, nga arkitekturat me interes tё madh, tё realizuar nga arkitektё me famё botёrore.

Muzeu Sumida Hokusai – mes ndёrtesave tё reja nё qytet, mё e reja ёshtё veçanёrisht muzeu Sumida Hokusai, hapur muajt e fundit nё lagjen e Sumidёs, ku ka lindur nё 1760, artisti japonez me famё botёrore Ukiyoe, Katsushika Hokusai, i famshёm nё perёndim pёr kontributin e tij nё lindjen dhe pёrhapjen e stilit japonez nё Europё. Njё tjetёr rёndёsi kulturore e muzeut si koleksionist i operave tё shumta origjinale qё ilustrojnё rrugёtimin artistik tё artistit, muzeu ёshtё vetё njё ndёrtesё me rёndёsi arkitektonike bashkёkohore. Projekti ёshtё nёn kujdesin e Kazuyo Sejima, njё ndёr arkitektet femra mё tё famshme tё botёs.

Pallati i perlave – njё tjetёr ndёrtesё e rёndёsishme gjendet nё Ginza, qarku i butikut dhe luksit sipas pёrkufizimit, qё mirёpret pjesёn mё tё madhe tё pёrqёndrimit tё ndёrtesave arkitektonike eksperimentale tё kryeqytetit japonez, shpesh tё porositura nga brande tё famshme ndёrkombёtare. Mes kёtyre Mikimoto Ginza 2, ndёrtesa japoneze e Mikimotos, e specializuar pёr perla, pёr tё cilat Japonia ёshtё e njohur nё botё. Brandi ёshtё themeluar nga Kokichi Mikimoto, burri i parё qё perfeksionoi teknikёn e kultivimit tё perlave, dhe qё nё 1899 hapi dyqanin e parё, pikёrisht nё Ginza, Tokio, derisa u rrit dhe u bё furnizues i shtёpive reale botёrore, nga ajo perandorake japoneze deri tek Shtёpia e Vёrtetё Britanike.

Nё rrethin e shopping – jo shumё larg nga rrethi i Ginzёs, gjendet rrethi i Aoyama, konsideruar njё qendёr nё gjendje tё bashkojё kulturёn dhe modёn, edhe kjo e karakterizuar nga butiqe tё shumta dhe ikona e pallateve, si pёr shembull tё mrekullueshmet Prada, Dior, e Todis Building. Gjatё njё shёtitjeje shopping, do tё jetё e pamundur tё mos vёsh re qё mbi peizazhin urban tё rrethit vazhdon kompleksi i dyqaneve dhe zyrave Ao Building, me 16 katet dhe 90 metrat lartёsi.

Trekёndёshi i artit – nё qoftё se e gjeni veten duke vizituar rrethin e Minatos, ku ndodhet e njohura Tokio Tower, ja vlen tё vazhdosh drejt zonёs sё Roppongit pёr tё vizituar edhe National Art Center, njё nga hapёsirat mё tё mёdha tё llojit tё tyre nё Japoni, qё bashkё me Mori Art Museum dhe Suntory Museum formohet kёshtu i ashtuquajturi “trekёndёshi i artit”. Muzeu lind si hapёsirё pёrshkruese inovative, jo i pajisur me njё koleksion tё pёrhershёm dhe votuar nё evente dhe ngjarje speciale. Ndёr vite ka mirёpritur edhe ekspozita shёtitёse nga artistёt e mёdhenj ndёrkombёtarё si Renoir, Salvador Dali, Alfons Mucha dhe shumё tё tjerё.

Muzeu i Le Corbusier – gjatё njё udhёtimi nё Tokio, mos harroni edhe njё vizitё, nё Muzeun Kombёtar tё Artit Perёndimor, nё tё cilёn ndёrtesa kryesore u pёrfundua nё 1959 nё operёn e maestrit tё racionalizmit Le Corbusier dhe nё 2016 ёshtё regjistruar nё listёn e “Aseteve tё Humanistёve” UNESCO. Muzeu ёshtё pikё referimi pёr artin perёndimor nё Tokio. Gjendet nё brendёsi tё parkut Ueno dhe ja vlen ta vizitosh sepse pёrmban operat e artit perёndimor qё shkojnё nga Tardo Medioevo deri tek mjeshtrit e mёdhenj tё fillimit tё shekullit njёzet, mes tё cilёve zambakёt e ujit tё Monet dhe skulpturat e rёndёsishme tё Rodin.