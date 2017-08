Tre struganë në poste drejtuese tek institucionet që do udhëheqj LR-PDSH-ja

Edhe pse akoma nuk ka një prononcim zyrtar se cilët emra do të jenë drejtues të institucioneve nga Struga që do i takojnë LR-PDSH-së, jozyrtarisht kanë filluar kalkulimet e para në opinion e këtushëm.Kështu sic mëson Strugalajm.com nga burime të besuesjme nga LR-PDSH në pozicionin e Fondit Pensional-Invalidor do të jetë Krenar Lloga aktualishtë sekretar i Komunës së Strugës njëri nga bashkëpuntorët më të afërtë të Ziadin Selës.Në pozicionin e drejtorit të Agjensionit të Energjetikës do të jetë Naser Iljazi ndërkohë në pozicionin e drejtorit të Institutit të Nefrologjisë do të jetë Sami Mena.Ndërkohë, në ditët në vazhdim priten të plotësohen emrat e drejtorëve të tjerë që varen nga ministritë e linjës.