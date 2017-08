Van Persie drejt rikthimit në vendlindje

Robin Van Persie duket se do t’i japë fund aventurës së tij në futbollin turk.

Sulmuesi i njohur holandez iu bashkua skuadrës nga Stambolli, Fenerbahce dy vite më parë.

Por duket se ai tani do të largohet për tu rikthyer në vendlindjen e tij Holandë.

34-vjeçari ka kontratë me klubin turk deri në qershor të vitit ë ardhshëm, por duket se do ta prishë bashkëpunimin me marrëveshje të dyanshme.

E ardhmja e Van Persiet pritet të jetë në ish-skuadrën e tij Feyenoord Roterdam.

Van Persie pritet të nënshkruajë kontratë tri vjeçare me kampionët aktual të Holandës.

Më parë holandezi ka qenë edhe pjesë e Arsenal dhe Manchester United.