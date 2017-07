Vesel Memedi i përgjigjet Arifit të LR-PDSH, e quan qen

Përgjigje e shkurtë lehjes së Latif Arifit

Edhe ju Latif Arifi, por edhe soji yt, sikur të lehnit edhe 365 ditë gjatë tërë vitit, edhe ate nga 10 herë në ditë, si kjo lehja juaj publike ndaj meje dhe ministrit të RDK, nuk do të leni asnjë përshtypje. Lehjet e qenve endacak, që lëvizin herë këndej dhe herë andej, nuk mund të kenë asnjë ndikim te unë dhe ministri i RDK-së. Keni të drejtë kur thoni se nuk më njihni as mua dhe as ministrin, sepse ne kurrë nuk kemi patur punë me qenë endacak si puna juaj. Mburemi me faktin që nuk na njihni mirë, sepse neve ka kush na njeh, ata që dinë të vlerësojnë drejtë kontributin sado pak të vogël, drejtë rrugës së duhur, duke përfshi edhe kundërshtarët. Prej juve Latif Arifi, dhe sojit tuaj, nuk presim asgjë tjetër përpos lehjes së pakontrolluar. Mund të lehni sa të doni sepse nuk e dëgjojmë lehjen tuaj.

Vesel Memedi,