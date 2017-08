VIDEO/ BMW M3 më e shpejtë në botë, ia kalon edhe Bugatti Veyron-it

Pavarësisht se është një dekadë e vjetër, Bugatti Veyron konsiderohet ende si pikë referimi për çdo veturë të shpejtë apo edhe të modifikuar.

Me 425 kuajfuqi nga motori standart, tuin-turbo 3.0 litërsh me 6 cilindra, mund të mendoni se mënyra e vetme për të arritur shpejtësinë e Veyron-it me një BMW M3 F80 do të ishte rindërimi i motorit me ”turbuchargers” më të mëdha dhe pjesë të tjera modifikuese. Në të vërtetë është shumë më thjeshtë se kaq.

Ky M3 i veçantë është ndërtuar nga Team Insunity Racing, dhe ka vetëm modifikime të thjeshta, ndërsa tregon shifra edhe më të mira se Veyron.