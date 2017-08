VIDEO/ Burrit i ikën mendja kur shikon gruan e tij që e tradhëton me një tjetër

Një burrë dyshon tek gruaja e tij se e tradheton dhe ka menduar t’i vendosë një skuader ta ndjekin me një kamer të fshehtë të shikojë se çfarë bën gruaja e tij. Dhe e paprituara ndodhi, ai kap bashkëshorten e tij duke e tradhtuar. Ai thotë se e shoqja nuk e puthte më, nuk kryenin më bashkë marrëdhënie seksuale, e madje as nuk gatuante më në shtëpi për të dhe 5 fëmijët e tyre. Ai punësoi një dedektiv dhe e kapi duke e tradhtuar me pronarin e shtëpisë në të cilën e shoqja kishte shkuar të punonte si pastruese. Djali fillimisht e provokoi, por edhe ajo nuk e zgjati shumë rezistencën. I acaruar nga ato pamje, burri shpërthen në ulërima, ndërsa thotë se do t’u tregojë gjithçka 5 fëmijëve të tij. Ai tregon se e shoqja pret fëmijën e gjashtë.