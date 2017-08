VMRO tërhiqet nga debati për Zvërlevskin, pritet votimi për shkarkimin e tij

VMRO-DPMNE tërhiqet nga debati për shkarkimin e kryeprokurorit Marko Zvërlevski. Sot pasdite deputeti i kësaj partie Ilija Dimovski i dorëzoi mendimin e Komisionit Antikorrupsion kreut të Kuvendit Talat Xhaferi dhe theksoi se VMRO-ja nuk do të bëhet pjesë e shkarkimeve të paligjshme pas çka deputetët e kësaj partie braktisën seancën. Me këtë i vihet fundi debatit për shkarkimin e Zvërlevskit. Ndërkohë që pritet që kreu i Kuvendit Talat Xhaferi të caktoj vazhdimin e seancës ku do të votohet propozimi për shkarkimin e Zvërlevskit.