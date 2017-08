Kryeministri Zoran Zaev nesër do të qendroje disa orë në Haraçinë me rastin e festës së Kurban Bajramit, njoftojnë burime partiake për Gazetën Lajm. Haraçina është komuna shqiptare në të cilën LSDM mori përqindje më të madhe të votave në zgjedhjet e kaluara. Zaev në Haraçinë do të shoqërohet edhe nga funksionarë tjerë të partisë.