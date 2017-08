Zbulohen detajet për Redmi Note 5A

Redmi Note 5 u zbulua një muaj më parë dhe më vonë mësuam se do të ketë një variant më të volitshëm Note 5A (çmimet e Note 5A do të fillojnë në $ 175 / € 155). Detaje të tjera janë shfaqur dhe 5A nuk është pajisja që të gjithë prisnin.

Duke u larguar nga Snapdragon 630/660, modeli më i volitshëm do të përdorë Snapdragon 425 (një çip i vjetër 28nm). Dhe do të ketë një bateri më të vogël, 3,080mAh kundrejt 3,790mAh në modelin Note 5. Shkurtimisht, prisni më pak performancë dhe një jetë më të shkurtër të baterisë

Xiaomi Redmi Note 5A do të bazohet në Android 7.1 Nougat (me MIUI) dhe do të ketë një ekran 5.5 “. Megjithatë, duket se është një ekran 720p dhe nuk do të ketë më pak memorie – 2GB RAM dhe 16GB hapësirë ruajtëse.

Pjesa e kamerave do të zvogëlohet gjithashtu. Thuhet se 13MP do të jenë në anën e pasme dhe 5MP në pjesën e përparme.