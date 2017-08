Zyrtare: Ndodh shkëmbimi spektakolar!

Tashmë është konfirmuar saga transferuese më e madhe e viteve të fundit në NBA.

Kyrie Irving kështu do të kalojë te Boston Celtics ku do të udhëheqë ekipin e konferencës lindore drejt një titulli të mundshëm në një skuadër me yllin tjetër Gordon Hayward.

Në drejtimin tjetër me LeBron James bashkohen Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic dhe lojtari i Brooklyn Nets në Draftin e vitit 2018.

Ky transferim është më i madhi i viteve të fundit dhe pritet që të shtojë konkurrencën mes dyja ekipeve në konferencën lindore e pa dyshim ta bëjë më interesante atë.