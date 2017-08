Zyrtare: Partizani nënshkruan me Edgar Çanin

Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Edgar Çani është futbollisti më i ri i skuadrës nga kryeqyteti, KF Partizani.

Superiorja e Shqipërisë po vazhdon me mbledhjen e yjeve këtë sezon, ku shumë skuadra kanë sjell emra të mëdhenj në gjirin e tyre.

Ylli i fundit që ka zbarkuar në Shqipëri është futbollisti i kombëtares, Edgar Çani, i cili ka nënshkruar marrëveshje dy vjeçare me klubit nga Tirana.

Marrëveshjen me sulmuesin shtatlartë e ka konfirmuar vet klubi i Partizanit me anë të një postimi në rrjetet sociale.

“Klubi njofton arritjen e marrëveshjes me Edgar Çanin. Sulmuesi 28 vjeçar, i cili shënon edhe 16 prezenca me ekipin tonë Përfaqësues ka firmosur një kontratë 2 vjeçare me Partizanin”.

“Pasi ti nënshtrohet vizitave mjekësore Çani do të prezantohet ditën e hënë me 7 Gusht si përforcimi më i ri i 15-të herë kampionëve të vendit”, thuhet në njoftimin e ‘Guerrilsave’.